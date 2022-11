Boateng é abono de família do Rio Ave

Avançado ganês marcou nas últimas três vitórias em casa, todas elas pela margem mínima.

Boateng tem sido um autêntico abono de família do Rio Ave. O ganês voltou a fazer a diferença no triunfo (1-0) sobre o Boavista, numa época em que tem contribuído de forma decisiva para o pecúlio de 15 pontos somados nas primeiras 12 jornadas. O avançado apontou quatro golos em oito jogos do campeonato, sendo que, depois de ter marcado na derrota com o Braga, faturou na atual sequência de três vitórias caseiras, todas por 1-0, frente a Santa Clara, Portimonense e Boavista. Ou seja, contribuiu diretamente para a conquista de nove pontos.

Saliente-se que Boateng foi contratado com a época a decorrer e não participou nas três primeiras jornadas, tendo 421 minutos na Liga Bwin, entre cinco jogos como titular e três na condição de suplente utilizado. Em função destes números, o avançado africano aproxima-se da marca de dez golos que alcançou ao serviço do Moreirense, em 2016/17, o melhor registo em Portugal.