Benfica-Rio Ave vai proporcionar muitos reencontros

Vários jogadores têm passagens pelo Benfica, a começar em Samaris e a acabar em Guga.

Na visita ao Estádio da Luz marca o reencontro de vários jogadores do Rio Ave com o Benfica, quase todos com passado nas equipas de formação das águias. Entre os ex- encarnados, a exceção é mesmo o médio grego Samaris, cuja ligação aos lisboetas se remete unicamente ao percurso como profissional, sendo certamente um duelo muito especial para o médio no reencontro com antigos colegas e adeptos com quem festejou oito títulos durante sete temporadas.

Refira-se que o lateral-direito João Ferreira está nos Arcos na condição de emprestado e não poderá defrontar a "casa-mãe", ao contrário do central Miguel Nóbrega, que deixou de ter vínculo com os encarnados e assinou em definitivo pelo Rio Ave.

Igualmente formados na Luz, o lateral-esquerdo Pedro Amaral e o médio Guga, os únicos deste grupo que deverão ser titulares, há muito que soltaram amarras das águias, mas não deixa de ser um reencontro emocional para ambos.