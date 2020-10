"Benfica? Queremos ganhar. Não vamos ficar satisfeitos com o empate"

Borevkovic, central do Rio Ave, confia num bom resultado frente ao Benfica.

Borevkovic, central do Rio Ave, garantiu esta quinta-feira que a sua equipa não fica satisfeita com o empate na partida deste domingo, frente ao Benfica, da quarta jornada da I Liga.

"Queremos sempre melhorar, e mostrá-lo no próximo jogo. Não é importante se jogamos contra o Benfica ou outro adversário. Nós queremos ganhar, não vamos ficar satisfeitos com o empate", disse o defesa croata, aos meios do clube.

Nos seis jogos realizados desde o início da época, tanto para a Liga Europa como para o campeonato nacional, os vila-condenses ainda não averbaram derrotas, algo que Borevkovic sustenta no bom trabalho realizado na pré-temporada e na coesão do grupo.

"Fizemos muito bons treinos e toda a equipa mostrou capacidade para jogar contra qualquer equipa. Mantemos quase todo o grupo da última época, e os reforços que chegaram vieram ajudar. Melhorámos, mas achamos que podemos jogar num nível ainda melhor", analisou o defesa, habitual titular no eixo da defesa vila-condense.

Borevkovic considerou, ainda, que, a nível individual, as suas exibições "também estão a melhorar", agradecendo a confiança do treinador Mário Silva e pretendendo retribuir "ajudando a equipa a alcançar os seus objetivos".

Ao contrário de outras épocas, em que o estádio dos Arcos praticamente esgotava nas receções ao Benfica, o duelo de domingo, com as águias, não terá público nas bancadas, algo que o defesa central lamenta.

"Todos nós queremos adeptos nas bancadas e qualquer atleta gosta de jogar em frente aos seus adeptos. Já temos saudades deles", confessou Borevkovic.

A partida entre o Rio Ave, 13.º classificado com 3 pontos, e o Benfica, líder do campeonato com nove, está agendada para as 20:00 deste domingo, em Vila do Conde, e terá arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.