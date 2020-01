"Benfica? Nem nervoso e nem a pensar no Sporting"

Carlos Carvalhal, treinador do Rio Ave, declarou, esta segunda-feira, que espera um adversário concentrado exclusivamente na defesa da continuidade da Taça de Portugal.

Benfica nervoso, depois de duas vitórias difíceis: "Não, porque o Benfica ganhou os jogos e tem vindo a ganhar sempre. O Bruno [Lage], desde que chegou ao Benfica, tem uma percentagem de vitórias, principalmente, nas competições internas, elevadíssima, das melhores da história do Benfica. Não penso que estarão de forma alguma nervosos, pelo contrário. Nem penso que estarão a pensar no próximo jogo, com o Sporting. Vão estar a pensar só no jogo da Taça, não tenho dúvidas, porque sabem que o Rio Ave é uma equipa incómoda, que tem capacidade, no mínimo, para competir com uma equipa como o Benfica. Agora, sabemos perfeitamente as diferenças que existem entre as equipas. O que temos de fazer é ser organizados, empenhados e acreditar que podemos conseguir um resultado positivo, que nos permita estar na próxima eliminatória. E nisso nós acreditamos, vamos com essa missão. Sabemos que é uma missão difícil, mas, não há missões impossíveis, no futebol, fundamentalmente, no futebol. Já falei com os meus jogadores: tudo aquilo que parece impossível, no futebol pode tornar-se possível; na maior parte das vezes, depende da organização, da atitude, da concentração, de ter um bocadinho de sorte, também. É essa a aposta que vamos fazer, com a ideia de seguir em frente que temos para todos os jogos."

Pode garantir que este não é último jogo no Rio Ave: "Nem eu posso garantir nem nenhum jogador nem nenhum treinador do mundo, hoje em dia, pode dar esse tipo de garantias. O que posso transmitir a toda a gente é o que disse antes do jogo com o Santa Clara: o meu empenho é total, a minha devoção ao clube é total. Estou extremamente confortável, gosto de estar aqui, dos meus jogadores, do clube, tenho uma relação excelente com o presidente. Essa é uma realidade que não se altera. Não tenho nada a acrescentar, as coisas mantêm-se na mesma, não há nada de novo."