Aziz é uma novela ainda sem final, mas com a China no horizonte

Aziz com a camisola do Rio Ave

O avançado ficou de fora das opções para o jogo com o Sporting por estar em negociações com outros clubes.

O Rio Ave tem altas expectativas relativamente à transferência do avançado Aziz, sendo vários os clubes interessados no concurso do ganês, como confirmou o treinador Luís Freire, no rescaldo da derrota (1-0) com o Sporting, jogo em que o jogador não entrou na lista de convocados. "Há processos de negociação. Pode sair ou não. Logo veremos", disse o técnico, desvalorizando a possível venda do melhor marcador. "Temos de nos concentrar nos jogadores que temos. Há jogadores com qualidade e com vontade", afirmou Luís Freire.

Depois de falhada a transferência para os egípcios do Al-Ahly, que alegaram problemas físicos detetados nos exames médicos, tese posteriormente refutada pelo Rio Ave, surgiram outras propostas por Aziz, nomeadamente do Wuhan Three Towns, campeão chinês na época anterior.

A transferência pode acontecer em breve, estando dependente, outra vez, dos resultados dos exames médicos, mas há outros emblemas estrangeiros interessados no ganês.

Recorde-se que Aziz esteve ao serviço do Rio Ave na época anterior, por empréstimo do V. Guimarães, e foi decisivo no regresso à Liga Bwin, apontando 15 golos em 39 jogos, tendo o emblema vila-condense pago um milhão de euros aos minhotos por 50 por cento do passe, ao abrigo de uma cláusula obrigatória de compra em caso de subida. O jogador de 24 anos assinou até 2025 e, já nesta temporada, tem sido novamente destaque, com nove golos marcados em 18 encontros.

Acrescente-se que o Rio Ave está impedido pela FIFA de inscrever jogadores devido a uma alegada irregularidade na contratação de Fabrice Olinga e não se reforçou em janeiro, aguardando pela decisão de um recurso para saber se o impedimento será levantado antes do arranque da próxima época.