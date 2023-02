Luís Freire quer que Rio Ave repita a atitude demonstrada no frente ao FC Porto.

O treinador do Rio Ave quer que a sua equipa repita a atitude demonstrada na última jornada, frente ao FC Porto, na partida de domingo com o Chaves, da 22.ª ronda da I Liga.

Apesar de ter saído derrotado [1-0] desse jogo no estádio do Dragão, Luís Freire elogiou a postura dos seus jogadores e a exibição conseguindo, esperando replicá-la, agora, frente a um rival direto na luta pela manutenção.

"São jogos diferentes, mas a nossa atitude, compromisso e valentia têm de ser igual ao que fizemos no Dragão. Temos de querer assumir o jogo, ter bola, e mesmo percebendo que o adversário nos vai condicionar, sabemos o que temos de fazer em campo", disse.

O treinador quer, por isso, um Rio Ave "com iniciativa no jogo, proativo, e com energia e fome de jogar para ganhar", mesmo deixando elogios ao adversário transmontano.

"Teremos pela frente um Chaves que joga num 4x3x3, com dinâmicas implementadas há mais de dois anos pelo seu treinador, numa equipa com qualidade e perigosa quando tem espaço. Estamos identificados com este adversário que tem feito um campeonato regular", analisou Luís Freire.

Ainda assim, o técnico do Rio Ave lembra que vencendo este jogo a sua equipa ultrapassa o Desportivo de Chaves na tabela classificativa e ficará "mais confortável" no objetivo da manutenção.

"É um adversário direto, e se ganharmos podemos ficar ainda mais confortáveis. Ainda nos faltam algumas vitórias para a manutenção, que é o primeiro objetivo, para depois, se possível, olharemos para algo mais", disse o treinador.

Nas contas de Luís Freire, o Rio Ave "precisa de mais três vitórias" para esse objetivo da permanência, apontando que "33 ou 34 pontos serão este ano suficientes para a tranquilidade".

"Esta partida é mais uma chance para esta nossa primeira meta. Estou satisfeito com qualidade que temos demonstrado", vincou.

Sobre o avançado Aziz, que continua num processo de negociação para uma transferência para o futebol chinês, Luís Freire disse que "é um assunto que está entregue à direção", confirmando que o atacante, melhor marcador da equipa, "não está disponível para este jogo".

Também de fora para a receção aos flavienses estão os lesionados Vítor Gomes e Joca.

O Rio Ave, 13.º classificado, com 24 pontos, recebe no domingo do Chaves, 12.º, com 26, numa partida agendada para as 15h30, que terá arbitragem de João Gonçalves, da Associação de Futebol do Porto.