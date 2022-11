"Ao metermos mais pressão nos árbitros, é mais provável que os erros aconteçam"

Declarações de Andreas Samaris, médio grego que passou pelo Benfica e representa atualmente o Rio Ave, no Thinking Football Summit, que termina este domingo.

A questão física no debate sobre o tempo útil de jogo em Portugal: "Em alguns jogos as equipas estão a perder e não têm capacidade de ir lá para a frente, porque não conseguem jogar da mesma maneira do primeiro ao último minuto. Na época anterior estive nos Países Baixos, onde o futebol é muito menos tático e por isso os jogos são muito mais partidos".

Futebol em Portugal é muito tático? "Portugal tem um futebol evoluído taticamente. O jogo tático leva a que equipas estejam mais fechadas e apostem mais nas bolas paradas".

Como aumentar o tempo útil de jogo? "Temos uma média de faltas elevada e ninguém é inocente. Quando temos tantas faltas, percebemos que os jogadores tentam ser beneficiados. Os jogadores e os treinadores têm que ajudar os árbitros no seu trabalho e ao metermos mais pressão, é mais provável que os erros aconteçam. Como jogador também fui culpado disso e não percebia bem o trabalho do árbitro dentro do campo. Com a experiência fui-me educando. Os miúdos podem ser educados para ter essa mentalidade antes de chegarem a profissionais, para que não precisem de chegar aos 30 anos para perceber o que é melhor para o jogo. Comparando com a Inglaterra, vemos que eles têm uma mentalidade baseada na força física e duelos individuais muito fortes, sendo que os árbitros seguem essa mentalidade. Um jogador pode fingir uma lesão e já apanhei treinadores a dizerem aos jogadores para se atirarem para o chão, mas atualmente está melhor por causa dos técnicos mais novos, que querem mostrar trabalho e as suas ideias estão em campo para as equipas jogarem bom futebol. Estamos todos envolvidos nisto, treinadores e jogadores e a solução está nas nossas mãos.

Medidas para melhorar: "Não ser o árbitro unicamente a ter o poder de mostrar os cartões amarelos ou vermelhos aos bancos. Fazer algo com os guarda-redes, que é quando se perde mais tempo e limitar o tempo na marcação das bolas paradas e a simulação de faltas em Portugal".