Silva Campos vai deixar o Rio Ave: "Quem vier, que tenha a mesma sorte que eu"

Declarações de António Silva Campos, presidente do Rio Ave, à margem das eleições para a presidência da Liga Portugal, que decorrem esta quinta-feira, na sede daquele organismo, no Porto.

Pedro Proença candidato único: "Conheço o Pedro Proença desde o primeiro mandato, felizmente fiz parte da direção. Vejo-o como uma pessoa com muita qualidade, muita capacidade e com um grande caráter. Não é por acaso que hoje é a única lista, é o reconhecimento de todos os clubes em relação ao trabalho que ele tem desenvolvido."

Vai deixar a presidência do Rio Ave: "Já fiz o comunicado e não gostaria muito de me alongar... No entanto, é um novo ciclo e uma nova vida, tenho de pensar em mim, na minha família e na minha saída. Como as eleições estavam originalmente marcadas para novembro, tentei antecipá-las para que a nova direção tome conta do clube e siga o seu caminho, tendo a mesma sorte que eu tive. Tivemos 13 anos consecutivos na 1.ª divisão, depois tivemos uma infelicidade, mas o Rio Ave é um clube europeu, um grande clube. Tenho a certeza que quem vier a seguir, vai seguir esse caminho."