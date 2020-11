António Silva Campos reeleito presidente do Rio Ave com 97,8% dos votos

Foram as eleições mais concorridas de sempre do clube de Vila do Conde.

António Silva Campos foi reeleito presidente do Rio Ave esta segunda-feira.

A candidatura do líder do emblema de Vila do Conde reuniu a esmagadora maioria de 97,8 por cento dos votos, num universo de 665 sócios que participaram no ato eleitoral mais participado da história do clube.

Houve ainda 10 votos em branco e cinco nulos.

Silva Campos vai, deste modo, cumprir mais um mandato de três anos no Rio Ave. "Espera-nos muito trabalho, desafios audaciosos e quase hercúleos. Esperam-nos três anos de dificuldades e obstáculos, projetos e obras. Mas também tenha a certeza que nos esperam muitos sonhos a conquistar, muitas alegrias, muitas vitórias e este sonho desmedido de saber que podemos sempre ir mais além. Obrigado pela vossa confiança. Prometo estar à altura de mais este desafio de elevar o nosso Rio Ave ao expoente máximo do nosso orgulho", assinalou António Silva Campos numa nota publicada no site dos vilacondenses.