Atual presidente do emblema de Vila do Conde anunciou esta segunda-feira que não será candidato nas próximas eleições, fechando assim um ciclo no clube.

O presidente do Rio Ave, António Silva Campos, anunciou que não se vai candidatar este ano à liderança do clube, após 15 anos na liderança dos vila-condenses, que disputam a I Liga.

"Depois de muito ponderar e pensar, com a minha família e amigos, chegou o tempo de encerrar o meu ciclo no Rio Ave. Não serei candidato nas próximas eleições", disse o dirigente, num vídeo publicado no site do clube.

O ainda presidente, de 62 anos, revelou que as decisões que levaram à saída, no final do mandato, em novembro, "não são de agora", confessando que foram potenciadas por questões de "saúde". "Desde há uns anos que venho a adiar esta decisão, por considerar que devia dar mais algo de mim ao clube. Mas, a minha saúde não me tem ajudado, obrigando-me a um sacrifício cada vez maior, expondo-me a uma debilidade que me afeta a mim, à minha família e a quem me rodeia", desabafou.

António Silva Campos disse, por isso, ser tempo de "iniciar um novo ciclo no Rio Ave", para, a nível pessoal, "preservar a saúde e qualidade de vida que possa ter". "É tempo de dar oportunidade a outros de dar continuarem com este projeto tão bonito que construímos juntos" completou.

O dirigente disse que tomou a decisão de "coração apertado", considerando que "havia ainda muito a fazer", embora confiante que a sua obra terá continuidade. "Tenho a certeza que outros virão e farão com que o Rio Ave continue a ser uma referência nacional", concluiu.

Fonte do clube disse à Lusa que Silva Campos vai solicitar a marcação de uma Assembleia Geral eleitoral antes da data prevista, que é novembro.

António Silva Campos chegou à liderança do Rio Ave em 2008, tendo conseguido um recorde de 13 presenças consecutivas na I Liga, além quatro presenças inéditas na Liga Europa, uma ida na final da Taça de Portugal, pela segunda vez na história do clube, e uma disputa da Supertaça.

Em 2020/21 o clube foi despromovido à II Liga, mas logo na época seguinte, voltou ao principal patamar do futebol nacional, onde esta temporada conseguiu a manutenção.

Nos mandatos de António Silva Campos, o Rio Ave conseguiu estabilizar-se financeiramente, fazendo algumas das maiores receitas, com transferências de jogadores, na história do clube.

Parte dessas receitas foram aplicadas na melhoria das infraestruturas, nomeadamente na construção de uma nova academia para o futebol de formação, num novo relvados de treino para equipa principal e na recuperação da sede do clube, na zona ribeirinha de Vila do Conde.