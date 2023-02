António Silva Campos: "Atsu estava emprestado pelo FC Porto, mas com uma humildade…"

Declarações de António Silva Campos, presidente do Rio Ave, à Sport TV, antes do jogo com o FC Porto, este sábado.

Morte de Atsu: "É uma pena. Quando tive a informação da morte, senti uma tristeza muito grande, porque foi um jogador que passou no Rio Ave e deixou boas recordações. Era um grande profissional, um atleta exemplar, mas, infelizmente, aos 31 anos deixou-nos. Recordo-me muito bem das alegrias que nos deu. Que esteja em eterno descanso e em paz."

Memórias de Atsu: "Era um jogador emprestado pelo FC Porto, mas com uma humildade... Parecia que pertencia mesmo ao Rio Ave. Ele sentia a camisola do Rio Ave e isso não é qualquer jogador. Adaptou-se muito bem. Foi no início de futebolista, mas sempre com muito carácter, humildade e sempre com um sorriso que ainda hoje me lembro."