Antónia Silva Campos: "Não nos vamos endividar para ter uma nova bancada"

Presidente do Rio Ave afasta construção de nova bancada a curto prazo

António Silva Campos, presidente do Rio Ave, reconheceu que a construção da bancada nascente do estádio não será uma prioridade a curto prazo, considerando que o clube "tem de se estabilizar financeiramente".

"Tivemos uma ordem de demolição da bancada, porque, infelizmente, não estava nas melhores condições. Viemos de um período difícil, com descida de divisão, e enquanto estiver à frente do clube, não nos vamos endividar para isso. Quando tivermos as condições financeiras ideais, iremos retomar as obras", disse o dirigente.

António Silva Campos abordou o tema durante a visita de hoje do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, às instalações do clube, não só ao estádio como à academia da formação, onde o líder do clube diz "faltar apenas alguns pormenores para que se faça inauguração oficial".

Sobre a presença do governante, António Silva Campos disse ter sido "um orgulho e um reconhecimento pelo trabalho do clube", realçando o "empenho do Secretário de Estado em visitar todos os clubes profissionais, numa atitude histórica que demonstra a atenção à modalidade".

Sobre a prestação da equipa na I Liga, António Silva Campos disse "estar dentro dos objetivos de andar entre os 10 primeiros classificados e atingir o mais cedo possível a manutenção", considerando a permanência no principal escalão como "essencial para consolidação do clube".

O líder do emblema vila-condense abordou ainda esta janela do mercado de transferências, revelando que o avançado Aziz, cuja mudança para os egípcios do Al Ahly falhou, recentemente, tem mais interessados na sua contração.

"O Aziz está no mercado. Neste momento, temos várias propostas, ainda não tomámos a decisão, porque é importante querermos o melhor para o jogador e o melhor para o clube. O segredo é a alma do negócio e um dia destes pode surgir uma boa surpresa", confessou o presidente do Rio Ave.