"Antes do jogo, tive uma conversa no balneário", revela presidente do Rio Ave

António Silva Campos, presidente do Rio Ave

Redação com Lusa

António Silva Campos (presidente do Rio Ave) falou com os jornalistas depois da histórica vitória em casa do Besiktas e consequente apuramento para o play-off da Liga Europa

Sobre o resultado: "Sentimos muito orgulho. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, contra um grande clube europeu, mas sempre acreditámos nas nossas capacidades. Temos uma equipa muito equilibrada. Antes do jogo, tive uma conversa no balneário. A equipa estava ansiosa, mas disse-lhes que estávamos neste jogo não por sorte, mas por mérito. Conquistámos esse direito com uma grande prestação na época passada e provámos que a sorte dá muito trabalho.

Sobre o Milan: "Ao atingirmos estes resultados temos sempre uma responsabilidade maior, mas temos os pés assentes na terra e sabemos até onde podemos ir. Quando saiu no sorteio o Besiktas disse, em tom de brincadeira, que o Besiktas tinha tido azar em nos defrontar. O Milan está num patamar muito superior, mas com a nossa humildade, querer e força, de certeza que vamos lutar pela eliminatória."