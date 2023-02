André Pereira renasce após três anos

André Pereira sofreu algumas lesões nas duas últimas épocas e foi pouco utilizado, mas em 2022/23 já conseguiu participar em 11 jogos e, frente ao Estoril, estreou-se a marcar pela formação vila-condense.

Ao marcar um golo no triunfo (2-0) do Rio Ave sobre o Estoril, o avançado André Pereira viveu um grande momento, contando que já não faturava desde o dia 1 de dezembro de 2019, na altura pelo V. Guimarães, frente ao V. Setúbal, quando atuava pelos minhotos por empréstimo do FC Porto.

Em função de lesões e do prolongado tempo de recuperação, o jogador de 27 anos apenas somou 25 encontros com a camisola verde e branca em duas temporadas e meia, conseguindo, agora, finalmente, o primeiro golo pelo clube. "Estive muito tempo lesionado e foram momentos muito difíceis", recordou o avançado à Sport TV, no final da partida frente aos canarinhos, enaltecendo a importância na recuperação da "família, dos amigos e de todo o staff do Rio Ave, um clube que não facilita e que dá todo o apoio" aos jogadores. "Estou de volta. Sinto-me a 100 por cento outra vez", garantiu André Pereira, esperando que este golo seja "um virar de página em definitivo".

Com Aziz, melhor marcador do Rio Ave, a negociar a saída, o regresso em pleno de André Pereira é uma boa notícia para Luís Freire, que destaca a vontade do jogador

Numa altura em que o ganês Aziz, o melhor marcador da equipa, continua a aguardar uma possível transferência e, por via disso, tem estado fora das opções, o renascer de André Pereira é uma excelente notícia para o treinador Luís Freire, que confessou a "alegria" pelo momento do jogador. "O André Pereira já buscava este golo há muito e, para mim, é uma alegria ver os jogadores a sentirem que estão a ajudar e a serem mais úteis", disse o técnico, lembrado que o avançado "já esteve em clubes grandes e já brilhou no futebol português".

"Com a capacidade de trabalho e vontade que tem, acredito que vai ser feliz no futebol", completou Luís Freire, que, para além de André Pereira, tem ainda Leonardo Ruiz e Boateng como soluções para o eixo do ataque no sistema tático de 3x5x2 que tem utilizado.