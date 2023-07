Alexandrina Cruz torna-se hoje a primeira mulher a presider um clube na I Liga

Associados vila-condenses vão eleger hoje a primeira mulher que vai liderar um clube na I Liga. Numa altura em que o clube está proibido de inscrever jogadores e tem problemas financeiros para resolver, a futura presidente pretender abandonar o modelo de SDUQ e criar uma SAD.

O dia de hoje será histórico para o futebol português. Candidata única nas eleições do Rio Ave, Alexandrina Cruz será eleita presidente do emblema vila-condense, tornando-se, assim, a primeira mulher a liderar um clube no principal escalão em Portugal.

Para lá da questão de género, há que dizer que esta estreia feminina não acontece propriamente do nada, contando que se trata de uma dirigente com uma vasta experiência no futebol, nomeadamente ao serviço do Rio Ave, o seu clube de coração. Natural da freguesia de Junqueira, Vila do Conde, Alexandrina Cruz é sócia do emblema verde e branco desde pequena e tem quase 20 anos de dirigismo, uma vez que entrou no Rio Ave em 2004, na presidência de Paulo de Carvalho, assumindo a função de tesoureira. Com António da Silva Campos na liderança da caravela, a partir de 2008, Alexandrina assumiu a vice-presidência para a área financeira, função que manteve até aos dias de hoje, estando, por isso, completamente por dentro da realidade atual dos rioavistas.

Licenciada em Gestão na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), a futura presidente, de 46 anos, que trabalha ainda no departamento administrativo e financeiro da Câmara Municipal de Vila do Conde, tem como maior bandeira a criação de uma SAD (em vez da atual SDUQ), a solução que avança para contornar os problemas financeiros, abater o passivo e tentar colocar o Rio Ave num patamar mais elevado.

Refira-se, ainda, que Alexandrina Cruz é companheira de Miguel Ribeiro, antigo diretor geral do Rio Ave e atual presidente da SAD do Famalicão, algo que, segundo a própria já admitiu no lançamento da candidatura ao emblema vila-condense, não trará conflitos de interesse entre a vida pessoal e profissional.

MAIS CASOS

Mónica Jorge

Diretora da FPF

Mónica Jorge tem mais de duas décadas de trabalho na Federação Portuguesa de Futebol, como treinadora de diferentes escalões no futebol feminino, selecionadora principal e, atualmente, como diretora. É membro do Comité de Futebol Feminino da UEFA.

Helena Pires

Diretora-executiva da Liga

Helena Pires é diretora-executiva da Liga, onde está há cerca de 20 anos, tendo trabalhado com seis presidentes diferentes do organismo responsável pelo futebol profisisonal em Portugal, desde a gestão de Valentim Loureiro até à liderança atual de Pedro Proença.

Cláudia Santos

Presidente do Conselho Disciplina

Cláudia Santos tornou-se a primeira mulher a liderar um órgão da Federação Portuguesa de Futebol, sendo a presidente do Conselho de Disciplina. Doutorada em Ciências Jurídico-Criminais,

a também deputada já tinha presidido à Comissão de Instrução e Inquérito da Liga.