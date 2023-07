Alexandrina Cruz: "Temos, de alguma forma, dois campeonatos"

Alexandrina Cruz, presidente do Rio Ave

Declarações de Alexandrina Cruz, presidente do Rio Ave, antes do sorteio do calendário da Liga.

Alexandrina Cruz, recentemente eleita presidente do Rio Ave, comentou, antes do sorteio da I Liga que se realiza em Lisboa, a impossibilidade de o seu clube inscrever jogadores.

Preferência por um calendário mais fácil: "Temos esta questão de não podermos inscrever jogadores, podemos de alguma forma tirar daqui uma vantagem, por isso estamos preparados. É um grupo que se conhece há três anos, vamos com muito otimismo e muita confiança."

Ambições para a nova temporada: "Com estas circunstâncias, numa primeira fase é importante rapidamente assegurarmos a permanência. Depois, a partir daí, passo a passo e jogo a jogo, ir vendo o que vai acontecer. Costumo dizer que temos, de alguma forma, quase dois campeonatos. Um até dezembro e outro depois do mercado de inverno."

Inscrição: ​​​"​​​​Estou absolutamente tranquila. O Rio Ave está licenciado, cumpriu todos os requisitos, por isso não é tema."