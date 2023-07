Alexandrina Cruz fala das limitações e da possível SAD: "Sócios vão tomar a melhor decisão"

Palavras da nova presidente do Rio Ave, eleita este sábado.

A eleição: "Deixar um profundo agradecimento aos sócios por esta votação histórica, o que revela uma grande vitalidade do clube e dá uma grande força ao Rio Ave."

A primeira medida: "Será um medida de trabalho com uma reunião da Direção. Depois teremos uma série de reuniões com os nossos colaboradores porque há muito trabalho a fazer."

Limitações no mercado: "Com a limitação de não podermos inscrever novos jogadores, este é um período difícil para o Rio Ave. Não é uma decisão final e neste momento podemos trabalhar no plano A e no plano B. Até à decisão final, decidimos trabalhar apenas no plano A com as renovações dos jogadores e trabalhar com o que temos. Tivemos a decisão da FIFA que já nos fez cumprir o último mercado de inverno sem poder inscrever jogadores, tivemos um julgamento no dia 5 de Abril, esta semana fizemos um novo pedido para que a decisão fosse célere e aguardámos."

Criação de uma SAD: "Iremos pedir uma Assembleia Geral Extraordinária e os sócios vão decidir. A palavra será sempre deles, esperando que seja num curto espaço de tempo. O maior desafio é sempre ter o Rio Ave no máximo possível. Não é possível ter resultados desportivos sem estarmos bem financeiramente e claro que será uma mudança grande para o Rio Ave. Não tenho dúvidas que os sócios vão tomar a melhor decisão."

Mensagem: "Para esta época os sócios podem esperar muito trabalho e muita dedicação da Direção. É uma época diferente de todas as outras que será dividida em duas, até ao mercado de inverno e depois desse período. O primeiro objetivo passa por conseguir a manutenção o mais rápido possível. Depois queremos fazer um trabalho grande ao nível da formação, podendo ver nesta proibição de inscrever jogadores uma oportunidade para termos os nossos jovens a subir à equipa A."