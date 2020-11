"Alcochete? Para mim não foi novo. Já me tinha acontecido no Benfica"

ENTREVISTA, PARTE III - As passagens por Benfica e Sporting alimentaram paixões e rivalidades, levando a que passasse de amado a odiado em pouco tempo

Do amor ao ódio dos benfiquistas e a paixão sentida quando ingressou no Sporting, o seu clube de coração, o caxineiro fala de tudo abertamente.

Foi feliz e conseguiu títulos no Benfica, mas quando ingressou no Sporting a relação com os adeptos benfiquistas não ficou muito boa. O que recorda?

-Fui feliz no Benfica, os adeptos gostavam muito de mim e é normal que se sentissem um pouco frustrados quando ingressei no rival. As pessoas só falam pelo que saiu nos jornais e por ter ido para o Sporting, mas não sabem o que está por detrás disto tudo. Guardo para mim. Tenho umas costas muito largas e não tenho problema nenhum com isso.