Confirmado: Aziz deixa o Rio Ave por empréstimo com opção de compra

Avançado ganês prossegue a carreira no futebol chinês.

O Rio Ave informou este sábado que chegou a acordo com o Wuhan Three Towns FC, da China, para o empréstimo de Aziz até dezembro de 2023. O avançado ganês prossegue assim a carreira no futebol asiático, depois de ter visto falhada a mudança para o Al-Ahly, do Egito.

Aziz, 24 anos, era o goleador da equipa na atual temporada, com nove golos apontados em 18 jogos, além de três assistências.

"Aziz terá sempre um lugar especial no coração dos rioavistas. Pelos golos que marcou, pelo contributo decisivo na importante caminhada da época passada, e pelo papel neste regresso à I Liga e afirmação na elite. O Rio Ave deseja ao Yakubu Aziz a melhor das sortes neste novo desafio, e que o mesmo atinja todos os seus objetivos", escreveu o clube de Vila do Conde no site oficial.

O Wuhan Three Towns FC, atual campeão nacional chinês, fica com uma cláusula de opção de compra do jogador a rondar os 2,5 milhões de euros. O empréstimo rende desde já um milhão, sendo que o V. Guimarães tem metade do passe de Aziz.