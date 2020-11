Aderllan Santos aponta jovem do Rio Ave ao estrelato: "Não joga muito, mas tem tudo"

Central brasileiro considera que a equipa de Vila do Conde "podia estar acima do quinto lugar".

Em Vila do Conde, Aderllan Santos encontrou "uma família". O defesa-central brasileiro, do Rio Ave, elogia a estrutura do clube da I Liga, que representa desde 2019, e, em entrevista à agência espanhola EFE, explica que "nem pensou" quando recebeu o convite.

"A equipa é uma família, com pessoas muito boas. Quando o Rio Ave me contactou, nem pensei. Eu queria jogar num clube como o Rio Ave, que está a crescer", começou por assinalar Aderllan, que vê a equipa com capacidade para chegar mais acima do que o quinto lugar que ocupa na tabela classificativa.

"Liga Europa? Primeiro temos que melhorar muito. Podíamos estar acima do quinto lugar. Temos de ser regulares, porque este ano vai ser muito difícil: o Boavista reforçou-se muito, o V. Guimarães também, Moreirense, Paços de Ferreira, Tondela... Não vai ser fácil", acrescentou o central canarinho, que, em Portugal, também já representou Trofense e Braga, contando ainda com uma passagem pelo Valência de Espanha.

Sobre os companheiros de equipa no emblema vilacondense, Aderllan aponta um jovem que é "prata da casa" a um futuro brilhante:

"Há um miúdo que não joga muito, que se chama Costinha, que é lateral. É capitão da seleção de sub-20 e tem tudo. Olho para ele como olhava para o Carlos Soler, do Valência, que treinava com a equipa principal, mas não jogava. Agora é o jogador que sabemos. Costinha é assim. Como o Militão no São Paulo: tinha 20 anos, treinava e não jogava. Quando fez o primeiro jogo, não voltou a ir à equipa secundária. Mais tarde, 50 milhões de euros e está no Real Madrid", vaticinou o defensor de 31 anos do Rio Ave.