Aderllan renova no Rio Ave: "Tudo está seguro com o "Xerife" na cidade"

Aderllan Santos afirmou estar "muito feliz" e pronto para mais uma boa temporada no Rio Ave

"Tudo está seguro com o "Xerife" na cidade". Foi desta forma que o Rio Ave anunciou a continuidade do central Aderllan Santos, de 33 anos, que vai, assim, fazer a quarta temporada consecutiva com o símbolo da caravela ao peito, tendo sido revelado que o contrato é válido até 2025.

Numa mensagem dirigida aos à "família" Rio Ave desde o Brasil, o defesa garantiu que estará com os adeptos "na próxima época". "Estou com muitas saudades e vontade de voltar a vestir esta camisola. Precisamos do apoio de todos vocês, como na época passada em que estivemos todos unidos", lembrou o central, .revelando que o objetivo da equipa passa por "fazer uma época muito tranquila".

"Vamos conquistar ponto a ponto e fazemos as contas no final. Estamos juntos", concluiu Aderllan Santos, que tem treinado no Brasil para manter a forma. O regresso ao trabalho está agendado para a próxima segunda-feira, pelas 10h00, não sendo, ainda, conhecido o nome de qualquer reforço.