"Acreditámos desde que saímos de Portugal que vínhamos aqui para vencer"

Bruno Moreira foi o autor do golo do Rio Ave no jogo (1-1) com o Besiktas, decidido nas grandes penalidades e que terminou com a passagem dos vilacondenses ao playoff da Liga Europa.

Análise: "Foi um jogo muito difícil, mas fomos superiores o jogo todo. Eles tiveram oportunidades, nós também, mas com bola fomos muito superiores. Impusemos sempre o nosso jogo e fomos os justos vencedores, sem dúvida alguma. Com o golo ficámos mais fortes e até podíamos ter decidido o jogo nos noventa minutos, mas fomos a prolongamento, depois penáltis e fomos os justos vencedores."

Equipa acreditava na vitória? "Acreditámos desde o momento em que saímos de Portugal que vínhamos aqui para vencer e disputar esta eliminatória. É um momento importante para todos os adeptos, quero dedicar a vitória aos adeptos que não puderam estar presentes, mas estiveram connosco."

Possibilidade de defrontar o Milan: "Agora é tempo de descansar. Foram 120 minutos duros, agora é aproveitar para descansar. Vamos ver o desfecho do outro jogo [Milan-Bodo/Glimt], mas primeiro vem o Vitória de Guimarães."