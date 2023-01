"A polivalência ajuda-me. Quero é jogar, é o mais importante"

Declarações de Fábio Ronaldo, jogador do Rio Ave, esta quarta-feira.

Momento da equipa: "Sinto que estamos bem e, da mesma forma, eu também me sinto bem. A equipa está a um nível muito bom, a tabela fala por si. Esperamos continuar assim até ao fim do campeonato porque temos o nosso objetivo bem estabelecido."

Muitos minutos: "Sim, isso é fruto do meu trabalho e da ajuda dos meus colegas e da equipa técnica, que me ajudou a melhorar a cada dia e a cada treino. Fui atrás daquilo que eles me pediam e foi por isso que consegui ter minutos. Agora é continuar porque não quero ficar apenas por aqui, quero continuar e ser cada vez mais relevante e mais importante para a equipa. Só com trabalho é que vou conseguir isso

Polivalência: "A polivalência ajuda-me, as características que tenho permitem-me fazer várias posições dentro do nosso sistema tático. É algo que o míster procura nos treinos e sei que é algo que me vai ajudar a ser um jogador mais completo e a perceber como funciona o jogo em diferentes posições. É algo que me abre mais possibilidades para jogar, seja na frente, como lateral direito, como extremo esquerdo... Quero é jogar e mostrar que tenho capacidade, isso é o mais importante."