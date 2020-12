A comparação com a época passada tranquila do Rio Ave. Confira os factos

Para lá da questão exibicional, que será sempre mais discutível em função do plantel de cada época, a grande diferença está na fraca produção ofensiva

Apesar do ciclo complicado que o Rio Ave atravessa no campeonato, somando quatro jogos sem vencer e sem marcar golos, gerando descontentamento entre os adeptos, a verdade é que a equipa orientada por Mário Silva tem apenas menos um ponto em comparação com a época passada.

Sob o comando de Carlos Carvalhal, que conseguiu recuperar e levou o Rio Ave ao quinto lugar em 2019/2020, a equipa tinha 12 pontos ao fim de dez jornadas e encontrava-se no grupo dos nonos classificados, enquanto que, na atual temporada, a formação de Vila do Conde tem menos um somado e está empatado com Famalicão e Belenenses na oitava posição.

Para lá da questão exibicional, que será sempre mais discutível em função do plantel de cada época, a grande diferença está na fraca produção ofensiva ou, no melhor dos cenários, na pouca eficácia. Os números não mentem, pois o Rio Ave tem o pior ataque da I Liga com apenas cinco golos marcados, menos nove do que nas dez jornadas do campeonato anterior, sendo que, no plano defensivo, o panorama até é melhor, já que a equipa foi batida dez vezes contra as 13 da época passada. No essencial, apenas um ponto separa Mário Silva de Carlos Carvalhal.