Rio Ave distinguido com o prémio "Marketing e Comunicação"

Prémio atribuído pela Liga Portugal e pela publicação especializada em marketing é relativo a maio

A Marketeer e a Liga Portugal entregaram esta terça-feira ao Rio Ave FC o prémio "Marketing e Comunicação", referente ao mês de maio de 2022. Vítor Ramos, director de comunicação, e Nuno Santos, director de marketing, receberam pelo Rio Ave este prémio das mãos de João Cardoso, coordenador da área digital da Liga Portugal.

O órgão que tutela o futebol profissional e a publicação especializada em marketing reconheceram o clube com aquela distinção em virtude de toda a estratégia delineada para a reta final da Liga Portugal SABSEG 2021/2022, com reflexo na promoção aos jogos, no envolvimento com os adeptos, na criatividade e originalidade de conteúdos digitais e no aumento de lotação do estádio que acompanhou a equipa nos decisivos jogos da subida de divisão e do título de campeão.

"A forma emotiva, criativa e cativante como o Rio Ave FC comunicou nos seus meios digitais nesta fase tão importante da temporada mereceu o reconhecimento que tem premiado as melhores ações de marketing e comunicação realizadas no futebol profissional", lê-se na divulgação da notícia no site do clube de Vila do Conde.

O Rio Ave foi já premiado, anteriormente, com distinções semelhantes nas categorias de "Responsabilidade Social" e "Mascote".