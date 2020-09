Turcos adiantam valores de alegado acordo entre Zé Luís e o Fenerbahçe

Zé Luís, avançado que pode estar de saída do FC Porto

Avançado cabo-verdiano não foi inscrito pelo FC Porto até ao momento e, na Turquia, asseguram que as negociações entre os clubes estão "na etapa final".

Zé Luís é um dos jogadores do FC Porto que estão na porta de saída do Dragão e, de acordo com um portal turco, está muito perto de se mudar para o Fenerbahçe.

O "NexusSport" adianta que o emblema de Istambul já acertou um vínculo de três anos com o avançado de 29 anos, auferindo um total de 6,5 milhões de euros limpos, valor que, com bónus, pode ascender aos 7,5 milhões de euros. As negociações entre os dois clubes estarão "na etapa final".

Na última época, a primeira de Zé Luís com a camisola do FC Porto, o internacional cabo-verdiano apontou 10 golos em 31 partidas oficiais.