Fotografia das redes sociais do FC Porto confirma presença de Zé Luís entre os convocados

Perante as saídas de Soares e Aboubakar e as dificuldades físicas de Evanilson, Zé Luís foi inscrito pelo FC Porto na Liga e este sábado está entre as opções de Sérgio Conceição.

Uma fotografia das redes sociais do FC Porto confirmam presença do avançado entre os convocados, podendo por isso vir a ser utilizado no jogo desta noite com o Boavista, no Bessa.