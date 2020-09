Zé Luís com cláusula obrigatória: o valor que o FC Porto deverá encaixar

Fenerbahçe deve receber o avançado emprestado com uma cláusula de compra obrigatória.

Zé Luís continua a treinar no Olival porque a sua transferência para o Fenerbahçe ainda não está fechada mas, ao que tudo indica, o negócio não está em causa.

Só mesmo se o jogador voltar a atrás, depois de ter aceite as condições salariais propostas pelo emblema de Istambul: mais de dois milhões de euros limpos por cada um dos três anos de vínculo.

Contudo, Zé Luís chegará à Turquia na condição de emprestado pelo FC Porto até final da presente temporada, com uma cláusula no acordo que obriga o Fenerbahçe a adquirir os direitos económicos do avançado até ao final de junho do próximo ano - o que significa que o valor ainda entrará no atual exercício da SAD azul e branca - por uma verba a rondar os seis milhões de euros, assegura a Imprensa local.

É esse o princípio de acordo que existe entre as três partes e, por isso mesmo, o contrato que o jogador terá à sua espera é de uma temporada com mais duas que serão automaticamente validadas após o fim do empréstimo. Ainda de acordo com os jornais turcos, Zé Luís deve viajar nos próximos dias para realizar exames médicos.

Já há algumas semanas que o Fenerbahçe está a negociar com o empresário do cabo-verdiano, que será o substituto de Vedat Muriqi, entretanto vendido à Lázio. Há pouco mais de um ano, recorde-se, o FC Porto pagou 10,75 milhões de euros - mais comissões - pela aquisição do avançado, que marcou apenas 10 golos de azul e branco.