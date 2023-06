Zaracho fora das prioridades do FC Porto

Argentinos recuperaram o interesse do FC Porto e a possibilidade de o negócio se concretizar por verba a rondar os 11 M€.

O namoro entre o FC Porto e Matías Zaracho saltou novamente para a internet, à boleia de uma notícia publicada por um portal ligado ao Racing, que dava conta da expectativa do clube de Avellaneda em fazer um encaixe significativo com a hipotética transferência do argentino do Atlético Mineiro para o Dragão.

O médio, que terá pedido para mudar de ares, estaria a ser avaliado pelo emblema brasileiro em 12 milhões de dólares - qualquer coisa como 11 milhões de euros - e a "Academia" poderia receber metade desse valor, por deter 50% dos direitos económicos do atleta.

No entanto, ainda que os dragões tenham Zaracho perfeitamente identificado, a verdade é que informações recolhidas por O JOGO continuam a apontar no mesmo sentido das últimas semanas: não faz parte das prioridades neste momento.