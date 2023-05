Zaracho​​​​​​​ desconhece alegado interesse do FC Porto

Argentino foi questionado sobre um alegado desejo do FC Porto, ressuscitado nos últimos dias no Brasil, mas o rumor é do passado

O arranque do defeso está a pouco mais de uma semana de distância e pelo Brasil decidiram que estava na altura de recuperar uma novela do passado, cujo enredo se baseava no interesse do FC Porto na contratação de Matías Zaracho.

O rumor mexeu com os adeptos do Atlético Mineiro e motivou uma pergunta ao argentino na antevisão encontro desta madrugada, com o Athletico Paranaense, da fase de grupos da Copa Libertadores.

"Para mim não chegou nada", começou por garantir o médio. "Estou focado aqui, em fazer bem as coisas e um grande jogo [com o Athlético]. Ainda não chegou para mim. Não sei se chegou para o meu agente, mas ele não me passou nada", afirmou Zaracho.