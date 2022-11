Zanetti e Inzaghi com elogios para o FC Porto e Conceição: "Não vai ser fácil"

Javier Zanetti, vice-presidente do Inter, e Simone Inzaghi, treinador dos nerazzurri, comentaram o sorteio da Liga dos Campeões, que ditou que o FC Porto é o adversário dos italianos nos oitavos de final.

Javier Zanetti: "Eu conheço o FC Porto bem por causa do Sérgio Conceição. Jogámos juntos no Inter. Ele está a fazer um bom trabalho e o FC Porto tem uma equipa com jogadores interessantes e é muito perigosa ofensivamente. Olhamos para a eliminatória com muita confiança depois de termos passado uma fase de grupos difícil, com muita maturidade. Mas vi o FC Porto contra o Atlético de Madrid, uma equipa que sabe defender. Vamos preparar a eliminatória como fazemos sempre, temos de chegar na melhor forma possível para nos qualificarmos."

Simone Inzaghi: "Respeitamos o FC Porto, são uma equipa que tem feito boas campanhas na Liga dos Campeões nos últimos anos. O treinador é o Sérgio Conceição, que foi meu companheiro de equipa na Lázio, conheço-o muito bem. O nosso objetivo é passar aos quartos de final, não vai ser fácil. Vão ser dois jogos excelentes, temos de estar preparados e os detalhes vão fazer a diferença."