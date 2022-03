Zaidu substituído Gana-Nigéria

Mbemba e Zaidu empataram

Sortes semelhantes para os internacionais do FC Porto que estiveram em ação no caminho africano para o Mundial"2022.

O central Chancel Mbemba foi titular no empate caseiro, 1-1, entre a República Democrática do Congo e Marrocos, enquanto o lateral -esquerdo Zaidu também fez 74 minutos no nulo que a Nigéria arrancou no Gana. As decisões do apuramento africano estão marcadas para terça-feira, dia em que se disputa a segunda mão dos cinco play-off.