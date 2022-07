Zaidu: "Saídas? Manter Sérgio Conceição é o nosso principal trunfo"

Autor do golo do título lança a nova temporada e, a O JOGO, aponta permanência de Sérgio Conceição como principal trunfo. Saídas de Fábio Vieira e Vitinha não assustam o lateral-esquerdo do FC Porto, que sublinha a importância do treinador no seu desenvolvimento.

A dobradinha conquistada na última época elevou a fasquia no que toca aos objetivos do FC Porto para 2022/23, mas o plantel azul e branco está pronto para responder ao desafio e, idealmente, fazer ainda melhor. Essa é a garantia deixada por Zaidu, que, em exclusivo a O JOGO, lançou as bases para a nova temporada, renovando a ambição dos dragões.