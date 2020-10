Zaidu, reforço do FC Porto, brilhou no duelo com Mahrez: "Nada de especial"

Lateral nigeriano em bom plano na estreia pela seleção.

Zaidu viveu uma boa estreia pela seleção da Nigéria, tendo recolhido elogios após o particular com a Argélia (que venceu por 1-0). O reforço do FC Porto teve pela frente Mahrez, uma das estrelas do Manchester City, mas passou com distinção.

"Antes do jogo não tinha ideia do que esperar dele. Isso ajudou-se muito. Não vejo isso como algo especial, porque irei defrontar jogadores de qualidade igual no futuro. Depois, joguei de acordo com as instruções dos treinadores. Ajudou-me ouvi-los", afirmou o lateral ex-Santa Clara, citado pelo "owngoalnigeria".

Recorde-se que Zaidu pode reencontrar em breve Mahrez ao serviço do FC Porto: dragões e citizens estão no mesmo grupo da Champions, juntamente com Marselha e Olympiacos.