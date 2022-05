Em agosto de 2020, numa altura em que prepara a mudança do Santa Clara para o FC Porto, Zaidu foi entrevistado por O JOGO. E destacou a velocidade como uma das suas qualidades. Como mostrou ao marcar ao Benfica no golo que confirmou o título de campeão para o FC Porto

É do lateral-esquerdo de que todos falam, mas no Santa Clara foi central e até extremo. Afinal, qual é o seu percurso em relação às posições no campo?

-Na Nigéria colocavam-me em todo o lado. Avançado, meio-campo, defesa, lateral-direito, tudo! Mas quando cheguei a Portugal já foi como lateral esquerdo. Depois, cheguei ao Mirandela e joguei como lateral e central. Nos Açores, além dessas duas posições, também joguei a extremo. Acho que isso é muito bom para mim.

Onde se sente melhor?

-Eu sinto-me melhor como lateral, não me sinto tão feliz nas outras posições, mas se o treinador me chamar vou responder da melhor forma em qualquer posição. Acho que o meu futuro é como lateral-esquerdo.

Foi "apanhado" a correr a 35 km/h num jogo com o Tondela. A velocidade é o seu principal atributo?

-Quando olho para uma bola à minha frente, penso sempre que a vou ganhar, que vou lá chegar. Eu não sou jogador de drible, sou de correr, de avançar, de cruzar bolas. Acho que a velocidade é a minha principal qualidade. Há laterais que não correm tanto, mas têm outras qualidades.

Consegue passar dos 35 km/h ou é recorde definitivo?

-É normal passar os 35 km/h. Já passei, já fiz 36 e 37,5Km/h em jogo. Até no treino posso passar. Eu quero chegar aos 40 km/h. Um adjunto no Santa Clara dizia-me que queria que chegasse aos 40. E eu quero isso. Ele incentivava-me muito, ajudava-me, tenho muito agradecer.

ENTREVISTA PUBLICADA A 17 DE AGOSTO DE 2020