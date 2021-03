Zaidu provoca susto: último jogo da Nigéria não terminou da melhor forma para o portista

Lateral-esquerdo apresentou queixas na perna direita, foi assistido pela equipa médica e substituído aos 54 minutos do jogo entre Nigéria e Lesoto. Apesar de tudo, saiu pelo próprio pé

A avaliação do departamento médico do FC Porto concluirá se o problema é grave ou não, mas o último jogo da Nigéria na fase de qualificação para a Taça de África das Nações (CAN) não terminou da melhor maneira para Zaidu.

O lateral-esquerdo foi substituído aos 54 minutos do desafio com o Lesoto, que as "Super Águias" venceram por 3-0, já depois de ter dado conta ao selecionador Gernot Rohr de um desconforto na perna direita. O portista ainda tentou prosseguir, mas acabou por se ajoelhar no relvado assim que a jogada de ataque terminou e solicitar a assistência da equipa médica. A alteração foi efetuada de imediato e a saída fez-se em passo cambaleante, ainda que pelo próprio pé, o que poderá indiciar que tudo não terá passado de um susto. A confirmar quando regressar ao Olival.

Enquanto jogou, Zaidu voltou a cotar-se como um dos melhores da Nigéria, que já havia garantido o apuramento para a fase final da CAN, que se disputará entre 9 de janeiro e 6 de fevereiro do próximo ano, nos Camarões. O nigeriano até poderá vir a encontrar pela frente Nanu, que alinhou os 90 minutos no decisivo triunfo (3-0) da Guiné-Bissau na receção ao Congo. O lateral-direito efetuou uma exibição sem grandes altos e baixos e, desse forma, ajudou os "Djurtus" a ultrapassarem na classificação o adversário direto, que chegava a este jornada com uma vantagem de dois pontos. O resultado, de resto, levou o povo guineense até às ruas de Bissau para acompanhar o autocarro da seleção.

Igualmente já qualificado para a fase final da maior competição de seleções do continente africana estava o Senegal, de Loum. O médio, que não tem somado tantos minutos como gostaria no FC Porto, partiu com a esperança de poder mostrar-se ao selecionador em contexto de jogo, mas Aliou Cissé acabou por não olhe dar essa oportunidade. Resta perceber se uma semana e meia de treinos foi suficiente para convencer o técnico a dar-lhe uma vaga na convocatória para o torneio do próximo ano, o que, a acontecer, aumentaria as dores de cabeça dos dragões.

Afinal de contas, perderiam, pelo menos, três elementos do plantel num período com algumas decisões, já que é em meados de janeiro, por exemplo, que se disputa a final four da Taça da Liga. Marega, caso renove, poderá ser o quarto, já que o Mali também vai aos Camarões.