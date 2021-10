"Zaidu preparado para render Wendell? Se não estiver tão bem, sou o psicólogo maior"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em conferência de antevisão ao duelo com o Tondela, relativo à nona jornada da Liga Bwin

Efeito do desgaste na definição do onze: "Jogar ao quarto dia não cria problema. Temos que olhar para os diferentes casos. No geral, há tempo para recuperar, mas pode haver um ou outro jogador mais fatigado. Os jogadores que não entraram no último jogo dão todas as garantias se forem chamados à titularidade. Em função de um ou outro caso específico, admito fazer alterações."

Sporting levar vantagem pelo calendário: "Olhamos para isso, sim, sobre a questão das viagens. Duas aos Açores, a viagem para a Liga dos Campeões. Temos muitos jogos fora, mas isso representa o que é estar no FC Porto. Nesse sentido, quem não faz tantas viagens tem alguma vantagem. Trabalhamos para que os departamentos estejam ativos e, normalmente, são proativos na recuperação entre jogos. A logística é muito bem tratada no FC Porto. Será um pormenor importante."

Zaidu preparado em função da lesão de Wendell: "Sinto os jogadores fortes a nível emocional, no geral. Tivemos um jogo mau, que podia deixar algumas marcas [frente ao Liverpool] e a seguir demos uma resposta fantástica, com o Paços de Ferreira. Trabalhamos esse aspeto. Por isso, trabalhamos esse fator com todos os jogadores. O Zaidu está incluído claro. Se não estiver tão bem, temos dois psicólogos e eu sou o psicólogo maior."