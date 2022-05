Zaidu oferece camisola a Pinto da Costa nos balneários da Luz

Lateral marcou o golo que selou a conquista do 30º campeonato da história do FC Porto

Zaidu, após ter marcado o golo da vitória do FC Porto na visita ao Benfica, que selou a conquista do 30º campeonato da história azul e branca em pleno Estádio da Luz, ofereceu a camisola do jogo a Pinto da Costa, presidente portista que se juntou à festa nos balneários do campeão nacional.

O lateral nigeriano confirmou a conquista da Liga Bwin ao FC Porto aos 90+4, quando, num lance de transição rápida, bateu Vlachodimos e levou os adeptos portistas ao delírio.