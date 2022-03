Zaidu numa rotação a que só um escapa: o onze provável do FC Porto

Últimas semanas não deram descanso, mas Conceição tem gerido de forma a precaver lesões e sem comprometer os resultados. Só Mbemba não teve descanso. Toni Martínez espreita o onze.

Zaidu ainda não falhou um jogo europeu pelo FC Porto e também não será hoje. O nigeriano recupera a titularidade com o Lyon, depois de não ter saído do banco em Paços de Ferreira. Wendell, o outro lateral esquerdo do plantel, vai cumprir o terceiro - e último - jogo de castigo, abrindo as portas ao 19º encontro europeu de Zaidu. Nos anteriores, só não foi titular no triunfo com o Milan, mas entrou ao intervalo.

Esta não deve ser, porém, a única alteração numa equipa que tem sido gerida com pinças por Conceição, exceto num dos centrais: Mbemba vai para o 17º jogo consecutivo e nunca foi, sequer, substituído.

"Jogar três vezes por semana torna-se desgastante. Há uma preparação que tem mais a ver com o quadro, o vídeo, e que eu sinceramente aprecio, mas gosto mais do trabalho de campo. Eles vão estar a cem por cento, o problema é poder haver aqui ou acolá uma lesão que não queremos que aconteça", admitiu o treinador.

Entre os candidatos ao onze, estão Grujic, Fábio Vieira e Toni Martínez. O espanhol foi aposta na eliminatória anterior, com a Lázio, e pode voltar a ter uma palavra a dizer para que Evanilson ou Taremi descansem. Ou até mesmo os dois, se Fábio também entrar.

Onze provável do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe e Zaidu; Otávio, Grujic e Uribe; Fábio Vieira, Toni Martínez e Pepê.

A partida da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa inicia às 17h45 desta quarta-feira.