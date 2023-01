Zaidu nas escolhas e Pepe à espreita no FC Porto

Lateral recuperou de lesão, mas não é certo que vá para o banco, onde ainda deve estar o central.

Zaidu foi convocado por Sérgio Conceição para a partida da noite deste sábado com o V. Guimarães, contudo ainda não está em condições de ser titular pelo que Wendell vai manter-se no onze no "assalto" ao castelo.

O lateral nigeriano já está recuperado da rotura muscular no adutor da coxa esquerda que sofreu no início de novembro, na partida com o Atlético de Madrid, contudo, dada a longa paragem ainda será prematuro dar-lhe minutos. Por isso, o mais provável é que Zaidu nem sequer seja incluído na ficha de jogo.

Aliás, O JOGO já tinha adiantado que o regresso estava apontado para as meias-finais da Taça da Liga, na próxima semana. Frente ao Académico de Viseu já é de esperar que seja utilizado, mesmo que a partir do banco. Este regresso reveste-se de especial importância atendendo ao calendário apertado que o FC Porto tem pela frente. Evanilson, refira-se, ainda só faz tratamento e vai precisar de mais tempo até estar apto.

Quanto ao onze para defrontar o V. Guimarães, tudo indica que seja o mesmo que começou a goleada com o Famalicão. Há apenas a dúvida quanto à presença de Pepe. O capitão está à disposição, mas a boa resposta que a dupla formada por Fábio Cardoso e Marcano tem dado deve adiar o regresso ao onze. O mesmo se aplica a Pepê.