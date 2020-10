Zaidu na Champions: um reencontro prometido numa ascensão incrível

Zaidu foi titular no clássico com o Sporting

Nigeriano é o único provável titular que nunca pisou um palco europeu. Mais: jogos internacionais só pela Seleção, mas não oficiais e... há pouco mais de uma semana. A incrível ascensão vai a exame.

Não se sabe ainda que equipa Sérgio Conceição vai apresentar esta quarta-feira, no Etihad Stadium, mas é fácil depreender, até pela boa estreia como titular em Alvalade, que Zaidu será o lateral-esquerdo. Para o nigeriano, o "reencontro" com Mahrez está prometido desde 9 de outubro, quando Nigéria e Argélia se encontraram num particular de seleções.

Foi esse, aliás, o primeiro jogo internacional da carreira do lateral de 23 anos. Em Manchester fará o terceiro (pelo meio a Nigéria defrontou a Tunísia) e confirmará um salto gigante, maior do que o que alguma vez teria sonhado. A forma como "secou" Mahrez no jogo entre seleções impressionou a imprensa nigeriana e fez eco em Portugal e em Inglaterra. Uma espécie de primeiro ensaio bem sucedido a confirmar num contexto agora muito mais complicado.

Zaidu é o único provável titular do FC Porto que nunca participou numa competição europeia. Não há assim tantos que tenham jogado a Champions, mas só o nigeriano nunca disputou qualquer prova da UEFA. Há exatamente um ano e meio estava em Mirandela, a jogar como central e atento a Beto López, avançado colombiano que se mantém no Montalegre, outro clube transmontano a competir na série mais a norte do Campeonato de Portugal.

Na altura, os mirandelenses tinham dois laterais-esquerdos como figuras da equipa: Zaidu e Zé Ricardo, atualmente no Feirense. Para que os dois jogassem, o nigeriano acabava por funcionar mais como central. Foi nesse contexto que saltou para o Santa Clara, mas João Henriques foi lesto em devolvê-lo à lateral. Passou uma época, mas o salto foi muito maior do que isso e agora, do São Sebastião, em Mirandela, passa ao Estádio Etihad, um dos mais imponentes da Europa. Beto López também não será o adversário e Mahrez não estará sozinho. Há Sterling, Foden, Bernardo Silva e muitos mais a elevar a dimensão do desafio à maior revelação, até ao momento, da época portista.