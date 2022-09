Zaidu meio tempo com a Argélia B

A perder por 1-0 ao intervalo, o selecionador da Nigéria sentiu-se na obrigação de recorrer ao lateral-esquerdo do FC Porto e a outros habituais titulares logo no recomeço para tentar evitar o desaire e a verdade é que as Super Águias viraram o resultado para 2-1

O plano poupança que José Peseiro tinha pensado fazer com Zaidu, esta sexta, frente a uma seleção secundária da Argélia, saiu furado.

A perder por 1-0 ao intervalo, o selecionador da Nigéria sentiu-se na obrigação de recorrer ao lateral-esquerdo do FC Porto e a outros habituais titulares logo no recomeço para tentar evitar o desaire e a verdade é que as Super Águias viraram o resultado para 2-1. No entanto, facilitaram um pouco a partir daí e permitiram o empate (2-2) nos últimos minutos.

Na próxima terça feira há novo desafio, agora com a seleção principal da Argélia.