Zaidu: "Jogar fora é desafiante, ouves todo o tipo de coisas"

Sete anos depois de ter deixado a Nigéria, Zaidu fala que procura ser imune ao ruído exterior e concentrar-se apenas numa coisa: jogar futebol

Sete anos depois de ter deixado a Nigéria para perseguir o objetivo de fazer carreira no futebol europeu, Zaidu vê-se a participar na Liga dos Campeões e a lutar por títulos em Portugal. O lateral-esquerdo já leva cinco (duas Supertaças, um Campeonato, uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga) e todos pelo clube que sempre ambicionou representar, ao ponto de em 2016 ter vestido uma camisola do FC Porto quando foi assinar pelos juniores do... Gil Vicente.

Apesar dos obstáculos, a vida corre às mil maravilhas a Zaidu. Mas nem tudo é um mar de rosas. Especialmente quando atua longe do Dragão. "Às vezes, jogar fora de casa é desafiante, porque ouves todo o tipo de coisas e os adeptos adversários tentam desestabilizar-te", contou o internacional nigeriano, que procura ser imune ao ruído exterior e concentrar-se apenas numa coisa: jogar futebol.

"Alguns provocam-te nos estádios e chegam ao ponto de publicar comentários negativos e abusivos nas minhas redes sociais. Se deixares que estas coisas te atinjam, vão desestabilizar-te. É duro. Tenho de enfrentar os desafios, porque é o meu trabalho como futebolista profissional. Foi por isso que deixei o meu país, para perseguir os sonhos no futebol", descreveu o defesa, numa entrevista concedida a Andrew Randa, o departamento de média da Federação Nigeriana de Futebol (NFF).