Zaidu iniciou preparação para o clássico sem limitações

Lateral-esquerdo deixou o jogo frente ao Vizela com queixas, mas ontem treinou sem limitações.

A preparação do FC Porto para o clássico com o Benfica, marcado para sábado (18 horas), arrancou na terça-feira e com Zaidu a trabalhar normalmente.

Apesar de ter terminado o encontro com o Vizela com algumas queixas, o lateral-esquerdo nigeriano apresentou-se sem limitações de qualquer tipo no treino, até porque o período do Ramadão, que cumpriu a par de Taremi, terminou no domingo.

Do boletim clínico divulgado pelo clube constam apenas dois nomes: o de Bruno Costa, que realizou treino condicionado, e o de Manafá, que efetuou tratamento.