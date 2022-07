Zaidu: "Golo na Luz? Foi um momento muito especial, mudou muitas coisas"

O dia 7 de maio de 2022 ficará gravado para sempre na memória de Zaidu. Aos 90"+4" do clássico com o Benfica, no Estádio da Luz, o nigeriano bateu Vlachodimos para carimbar a conquista do 30.º campeonato dos dragões.

A pré-época do FC Porto prossegue a todo o vapor no Algarve e as conquistas de 2021/22 já estão no retrovisor. Porém, o dia 7 de maio de 2022 ficará gravado para sempre na memória de Zaidu. Aos 90"+4" do clássico com o Benfica, no Estádio da Luz, o nigeriano bateu Vlachodimos para carimbar a conquista do 30.º campeonato dos dragões.

"Herói do título? Foi um momento muito especial, que nunca esquecerei", referiu o lateral, sem esconder que aquele remate certeiro alterou a visão dos adeptos em relação às suas qualidades.

"É verdade, mudou muitas coisas. Mas não tenho mais a dizer", atirou sem se alongar, optando por expressar gratidão. "Só posso agradecer a Deus as oportunidades que tenho tido. Estou pronto para o que aí vem", asseverou.