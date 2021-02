"Zaidu foi um grande alvo, mas depois de ser sempre o melhor em campo..."

Zaidu agarrou a titularidade no FC Porto

Carlos Leal, diretor desportivo do Arminia Bielefed, da Alemanha, recorda a O JOGO o interesse no agora lateral do FC Porto

Carlos Leal é mais um português com um papel importante na Bundesliga. É diretor desportivo do Arminia Bielefeld, que esta época regressou ao principal escalão, e conversou com O JOGO sobre vários temas. Entre eles, o piscar de olho a Zaidu, lateral que reforçou o FC Porto esta época depois de brilhar no Santa Clara.

"O Zaidu foi um grande alvo. Antes da paragem do campeonato, em março, estávamos bem embalados nesse processo, mas, depois que o campeonato reatou, ele era sempre o melhor em campo [n.d.r no Santa Clara] e tornou-se impossível conseguirmos comprar", admitiu.

Carlos Leal acompanha o futebol português e não poupa elogios ao FC Porto, sobretudo pelo que tem feito na Champions. "Como trabalhei para a televisão alemã e fazia jogos da Liga dos Campeões, ganhei um grande respeito pelo FC Porto. Tiro sempre o chapéu ao trabalho incrível que fazem na Champions. É espetacular o que conseguiram nos últimos 15/20 anos a nível internacional", vincou.

