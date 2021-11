Zaidu fez o jogo 50 pelo FC Porto e reforçou uma tendência na Liga dos Campeões

Desde que chegou ao Dragão, na temporada passada, o nigeriano esteve no relvado em todas as partidas na principal prova da UEFA.

A visita ao Milan teve um significado especial para Zaidu, que em Itália completou o jogo 50 com a camisola do FC Porto. Mas, mais do que isso, o lateral-esquerdo reforçou uma tendência: atuar sempre na Liga dos Campeões.

Com efeito, desde que chegou ao Dragão, na temporada passada, o nigeriano esteve no relvado em todas as partidas na principal prova da UEFA e só não foi titular numa vez. Mais ninguém no plantel portista pode dizer o mesmo.

A exceção remonta à receção ao Milan, quando Wendell sofreu a lesão que ainda está a debelar e teve de ser substituído ao intervalo. O inverso, de resto, acontecera em casa do Atlético de Madrid e no jogo em casa com o Liverpool.

Tudo somado, são 14 jogos para Zaidu na Liga dos Campeões, competição na qual fez parte do onze revelação da fase de grupos de 2020/21, por escolha da UEFA.