Zaidu fez 60 metros em nove segundos e apanhou Alex Telles de bola corrida

Nigeriano realizou um sprint de 60 metros em nove segundos para marcar pela primeira vez esta época. São seis de azul e branco, igualando o antecessor num registo muito particular. Em termos absolutos, o atleta de 25 anos já é o quinto lateral-esquerdo com mais golos na história do clube.

A "super-velocidade" de Zaidu voltou a fazer mossa num adversário do FC Porto e, combinada com um golpe de cabeça de fazer inveja a muitos avançados, permitiu-lhe estrear-se a marcar esta temporada, ainda por cima, num jogo fundamental para os azuis e brancos na Liga dos Campeões. O nigeriano está pouco habituado a ter os holofotes virados para ele e, quase sem se dar por ela, já leva seis golos pelos dragões, todos obtidos em jogadas de bola de corrida.

O detalhe é relevante para esta história, uma vez que foi precisamente com esse número que Alex Telles, o defesa mais goleador de sempre dos portistas (26 golos), se despediu do clube. Os outros 20 surgiram na marcação de lances de bola parada - três de livre direto e 17 de grande penalidade -, característica que o brasileiro foi aperfeiçoando ao longo dos anos. O ex-Santa Clara ainda não chegou a esse ponto, embora Sérgio Conceição já o tenha posicionado na zona de tiro em algumas ocasiões.

Tal como na última vez que havia marcado, com o Benfica, Zaidu também foi obrigado a realizar um sprint extenso para aparecer a finalizar na área do Bayer, numa jogada amplamente elogiada nas redes sociais, que teve sete protagonistas (Pepe, Pepê, Uribe, Eustáquio, Galeno e Taremi foram os outros) e 14 toques na bola. Ainda que a velocidade atingida nesse momento em particular não seja conhecida, as imagens captadas pelas câmaras mostram o nigeriano a percorrer aproximadamente 60 metros em cerca de nove segundos, antes de apontar o sexto golo pelo FC Porto. Em termos absolutos, a estatística coloca-o no quinto posto entre os laterais esquerdinos com mais remates certeiros na história do clube, atrás de Alex Telles (26), Branco (12), Layún (11) e Esquerdinha/Bandeirinha (nove).