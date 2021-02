Lateral esquerdo do FC Porto foi distinguido no "The Ballers Awards", na Nigéria.

Zaidu foi eleito o jogador Revelação do Ano no "The Ballers Awards", evento anual que distingue os jogadores de futebol nigerianos.

O lateral-esquerdo do FC Porto, que também estava entre os nomeado para Defesa do ano (Ola Aina, do Fulham, foi o escolhido), bateu Maduka Okoye (Sparta Roterdão), Noni Madueke (PSV Eindhoven) e Tolu Arokodare (Colónia).