Zaidu e o lance no final do FC Porto-Juventus: "Cristiano defendeu o clube dele e eu defendi o meu"

Zaidu e Ronaldo foram protagonistas de um lance na área do FC Porto nos momentos finais do jogo dos oitavos de final da Liga dos Campeões

"Quem me conhece sabe que eu respeito toda a gente e tenho um enorme respeito e admiração pelo melhor jogador do mundo, o Cristiano Ronaldo", publicou Zaidu, esta quinta-feira nas redes sociais.

Em causa, o lance na parte final do FC Porto-Juventus - no qual o português pede penálti por falta do lateral portista -, que geraram comentários, designadamente nas redes sociais, que não foram de agrado de Zaidu, especialmente aqueles que realçaram o facto do jogador do FC Porto ter batido palmas junto de Ronaldo, enquanto este protestava com a equipa de arbitragem.

"O que aconteceu foi apenas um lance em que Cristiano defendeu o clube dele, que é a Juventus, e eu defendi o meu, que é o FC Porto. Apenas e só isso e nunca falta de respeito por ninguém e muito menos provocação, como li na imprensa", acrescentou.